x x

SARONNO – Venti chilometri all’ora è la velocità a cui dallo scorso 12 ottobre bisogna percorrere il tratto all’altezza del numero civico 25 di via Miola. Si tratta di un pezzo dell’arteria di cui in città si è parlato molto negli ultimi mesi, da quando, è arrivato il nuovo dosso.

Nel mese di luglio scorso l’Amministrazione comunale ha realizzato un nuovo dosso tra via Miola e la rotonda che insiste con via Bergamo. L’intervento ha suscitato molti commenti soprattutto per l’altezza del rialzo realizzato sull’attraversamento pedonale tra la rotonda e via Miola. Ci sono state prese di posizioni dal mondo politico ma anche tante perplessità dagli automobilisti.

Ora un’ordinanza che impone il limite a 20 chilometri all’ora “al fine di consentire il rispetto delle condizioni di sicurezza in fase di attraversamento” intorno al civico 25. In sostanza l’Amministrazione ha deliberato il posizionamento della segnaletica che avvisi della presenza dei dossi ma anche di due cartelli, uno per ogni direzione, che indica l’obbligo di procedere a 20 chilometri all’ora.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn