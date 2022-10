x x

SARONNO – Cancello aperto di notte al cimitero continuano le segnalazioni dei cittadini, su Municipium, al telefono e sui social con l’Amministrazione che garantisce che il problema è stato preso in carico e che presto sarà risolto.

Nell’ultima settimana almeno un paio di volte è stata condivisa la foto del cancello secondario del cimitero di via Milano aperto con la possibilità per chiunque di entrare. la preoccupazione è il rischio di danni e vandalismi. In un caso a notare il problema una guardia giurata di Sicuritalia che ha anche effettuato un sopralluogo per controllare che non ci fossero intrusi.

Eppure il problema è noto e di vecchia data. L’aveva rilevato e segnalato, oltre un anno fa, anche l’ormai ex assessore all’Urbanistica Alessandro Merlotti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn