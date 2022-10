x x

SARONNO – E’ una delle iniziative più amate e apprezzate non solo dai piccoli saronnesi ma anche dai genitori e ieri, anche se non era stata realizzata in concomitanza con la festa dei nonni, ha confermato tutto il proprio appeal.

Sold out a tutti gli stand con i bimbi disposti ad aspettare qualche minuti “in coda” pur di trovare tutte le proposte dei nonni al Museo per le Industrie del Lavoro del Saronnese. Grande energia, pazienza ed entusiasmo proprio da parte dei nonni che per l’intero pomeriggio hanno accompagnato i piccoli “nipotini per un giorno” in tante diverse attività.

C’è chi ha imparato a cucire, chi a fare la maglia e chi ha realizzato origami e lavori ed intaglio. Apprezzatissima la possibilità di imparare a mettere i chiodi o di provare a fare il cemento. Un nonno ha insegnato anche come funzionano i circuiti elettrici e gli interruttori. Difficile per mamme e papà staccare i piccoli partecipanti dai tavoli con le lezioni su come si fa la pasta e gli gnocchi. Anche piantumare essenze ha divertito i bimbi che si sono ensiasmati anche per le lezioni su come si fa il bucato.

Dopo tanto “lavorare” e “imparare” bimbi e genitori si sono divertiti insieme allo spettacolo dei burattini e con il modellino ferroviario. A dare il benvenuto a grandi e piccoli i responsabili del Museo con Silvio Bonfiglio e l’assessore alla Cultura Laura Succi. Presenti anche i volontari Cri che hanno preparato le caldarroste.

