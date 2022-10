x x

SARONNO – Prima sono arrivati gli elevatori con cestello con cui sono stati posizionati nuovi fili e poi le vere e proprie luminarie in diversi punti della città: da piazza Cadorna a via Caduti della Liberazione, da via Verdi all’ultimo tratto di corso Italia. Ad accomunare gli interventi la curiosità dei saronnesi che hanno immortalato gli operai e i primi fili.

A confermare l’operazione il presidente Confcommercio Andrea Busnelli recentemente nominato anche presidente del Distretto urbano del commercio. “Si siamo già all’opera per le luminarie – conferma Busnelli – a breve sveleremo tutto il progetto comprese tutte le proposte per il Natale. Siamo consapevoli del difficile momento che sta vivendo la nostra comunità e il nostro Paese e per questo stiamo adottando tutti gli accorgimenti del caso per garantire la miglior atmosfera di Natale senza riducendo impatto ambientale e in termine di costi.

Per le foto ringraziamo i nostri lettori

