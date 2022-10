x x

SAN GIORGIO SU LEGNANO – I gol di Maggiore e Canti non sono bastati al Dal Pozzo per battere il San Giorgio, si è giocato oggi pomeriggio sul campo dei legnanesi.

San Giorgio in magia arancione, Dal Pozzo in maglia gialloverde e completo nero. Queste le scelte di mister Daniele Borgatti: Barzanò, Osculati (capitano), Riccardi, Corradini, Algeri, Pertile, Canti, Daga, Maggiore, Dezio, Zraidi. A disposizione: Arrighi, Ferrario, Tricarico, Cusato, Sevesi, Caldart, Pietrzyk, Defendenti, Panico.

La cronaca – Al 33′ Barzanò tenta il tutto per tutto in uscita ma l’attaccante di casa calcia e la palla supera la rete, 1-0. Al 43’ Osculati scarica centralmente per Daga che porta palla e poi inventa un delizioso pallonetto di mancino a innescare Maggiore oltre la linea difensiva, controllo e tiro che supera l’estremo difensore avversario: 1-1. Nella ripresa al 53’ Zraidi recupera un ottimo pallone a metà campo e scarica per Maggiore che duetta con Dezio, scarico per Daga che mette un pallone in profondità per Canti dalla parte opposta, stop e tiro senza pensarci appena dentro l’area a bucare il portiere avversario sul primo palo: 1-2. Al 90’ malgrado le barricate degli ospiti, gli avversari arrivano al pareggio: cross dalla destra, un attaccante sguscia tra Pertile e Algeri e anticipa di poco Barzanò insaccando alle spalle dell’estremo difensore.

(foto: i tifosi del Dal Pozzo a San Giorgio)

