UBOLDO – L’ Amministrazione Comunale di Gerenzano “è davvero soddisfatta di poter presentare ai cittadini ed ai commercianti la partecipazione al bando “Sviluppo dei Distretti del commercio 2022-2024”. Sotto l’attenta e puntale regia del “Distretto del Commercio Antiche Brughiere”, composto dai Comuni di Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Cislago, Gerenzano e Ascom Saronno, promotore ed esecutore della partecipazione al Bando regionale, nei giorni scorsi a Uboldo è stato presentato l’ambizioso progetto che punta alla riqualificazione di alcune aree collocate all’interno delle cinque Amministrazioni comunali; obiettivo ancor più ambizioso quello volto al contrasto della desertificazione dei centri storici”. A riferire dell’iniziativa sono i responsabili della municipalità gerenzanese guidata dal sindaco Stefania Castagnoli.

“L’intenso lavoro di squadra promosso dal Distretto del commercio, attraverso il coinvolgimento rispettivamente di 5 amministrazioni, uffici comunali, segreteria di Confcommercio Ascom Saronno ed associazioni di territorio, ha permesso di realizzare un progetto condiviso per poter beneficiare di contributi economici – rimarcano dal Comune di Gerenzano – Questi ultimi serviranno sia per la realizzazione di interventi sui territori comunali sia per poter erogare dei contributi a fondo perduto ai commercianti che aderiranno al bando”.

(foto: un momento della riunione a Uboldo)

24102022