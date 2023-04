x x

SARONNO – Brutta mattina per un pensionato: falso tecnico dell’acquedotto in casa a Saronno.

Ghost bike in strada nel ricordo della saronnese Paola Greselin, 62enne dipendente del Comune di Rovello Porro morta mentre si recava al lavoro in bici lo scorso 16 gennaio. Il tutto per ricordarla e sensibilizzare al problema della sicurezza stradale il prossimo sabato, 22 aprile, alle 11, nel luogo del sinitro al confine fra Saronno e Rovello, in via Galilei.

In corso alla Corte di Appello a Milano il processo nei confronti di Leonardo Cazzaniga, medico “veterano” del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno e residente a Rovellasca, accusato di una serie di morti in corsia. La Cassazione nel settembre scroso aveva confermato per Cazzaniga la condanna per tutti gli episodi contestati meno uno, per il quale è stato disposto l’annullamento delle precedenti sentenze e che fosse rifatto il processo.

Andrea Busnelli confermato alla guida di Confcommercio Ascom Saronno. Iemmallo e Galanti vicepresidenti.

