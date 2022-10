x x

CERIANO LAGHETTO – Alcuni interventi sono già pronti per partire, altri stanno completando l’iter burocratico preliminare, ma nei prossimi mesi ci saranno lavori importanti sulle strade di Ceriano Laghetto. Interventi piccoli e grandi per migliorare il livello di servizi e la vivibilità del paese. Uno dei primi cantieri a partire sarà quello curato da BrianzAcque per realizzare un nuovo sfioratore del collettore principale della condotta fognaria all’incrocio tra via Volta e via Stra Meda, poi ancora all’intersezione tra via Silvio Pellico e via I maggio e poi la tratta di condotta fognaria di via Garibaldi. Si tratta di interventi che saranno realizzati direttamente da Brianzacque, con investimenti importanti che ammontano a circa 900.000 euro, finalizzati alla messa in sicurezza del sistema fognario cerianese, allo scopo di evitare fenomeni di allagamento dovuti alla difficoltà del sistema idrico di smaltire eventuali precipitazioni eccessive. I cantieri di Brianzacque andranno ad incidere sulla viabilità cittadina che verrà di volta in volta modificata con percorsi alternativi.

E’ in programma in autunno anche l’installazione di una nuova casetta dell’acqua al Villaggio Brollo, nei pressi della pensilina per il bus di via del Commercio.

(foto archivio: la casetta dell’acqua già esistente in pese)

24102022