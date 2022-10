x x

Ma voi come state?

L’aumento dei costi dell’energia ha portato con sé un’impennata mai vista prima delle bollette. A questo si aggiunge l’aumento dei costi nei generi alimentari, con una spesa annua – a parità di stile di vita – che si è fatta considerevole. Per non parlare poi del progressivo aumento del costo della vita in genere: aumentano i trasporti, aumentano i servizi sempre più privatizzati. A fronte di questa crescita esponenziale del costo della vita il potere d’acquisto dei salari – rimasti bloccati in genere da circa un trentennio – è davvero ridotto all’osso. Non soddisfatti di questa situazione continuano imperterriti gli sfratti, vera e propria spada di Damocle sulla testa di migliaia di persone.

Ma voi come state?

Alcune statistiche recenti posizionano Saronno all’ottavo posto europeo per la peggior qualità dell’aria che respiriamo. Eppure in questi ultimi trent’anni abbiamo sentito gli amministratori – di centrosinistra come di centrodestra – straparlare della necessità di nuove arterie stradali, dell’inevitabilità di svendere suolo pubblico all’edilizia privata. Ne sono conseguiti decenni di cementificazione e di speculazione edilizia che hanno portato all’intasamento delle già congestionate arterie cittadine.

Niente più niente meno di una riduzione in scala cittadina della miope e devastatrice politica capitalistica globale, che in nome del profitto non fa che estrarre profitto, energia e materie prime dai territori di tutto il mondo. Il falso mito della svolta green è lo specchietto per le allodole: non esiste conversione verde per il capitalismo. Smaltite le scorie di Černobyl nella memoria collettiva (e non certo nell’immensa area tuttora radioattiva), il ritorno del nucleare nel dibattito politico lascia intravedere quale sarà uno dei possibili sbocchi che il capitale proverà a percorrere per risolvere la crisi energetica.

Ma voi come state?

Da diversi mesi l’Italia insieme a USA, UE e Nato alimenta la guerra in Ucraina inviando armi e fornendo supporto logistico, attrezzature e addestramento. Solo pochi mesi fa il governo Draghi ha approvato di alzare la spesa militare annua a 26,17 miliardi di euro, avvicinandosi sempre più alla soglia del 2% richiesta dalla Nato. La guerra è morte e distruzione, ma la guerra per i Signori del mondo è anche un grande e proficuo business. A pagarne le conseguenze, come del carovita, come della crisi ambientale, sono sempre gli sfruttati e i miliardi di persone che nelle diverse latitudini del globo col proprio sudore ingrossano i conti correnti dei padroni.

Ma voi come state?

Noi non tanto bene, e dopo due anni in cui l’infantilizzazione delle persone e la propaganda bellica l’hanno fatta da padrone vi invitiamo a parlarne e a ragionarne insieme. Perché come recitava uno striscione nella recente manifestazione di Bologna: “noi vogliamo una vita bella!”.

E la vogliamo qui e ora.

Assemblea contro il carovita