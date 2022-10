Calcio Csi, passo falso della Lokomotiv Saronno

x x

MARIANO COMENSE – Nella quarta giornata del campionato Csi sconfitta 3-0 ieri in trasferta per la Lokomotiv Saronno contro i locali dello Xenia. La Lokomotiv resta dunque ferrma a quota 3 punti in classifica.

“Prima sconfitta con zero reti segnate per noi. Lo Xenia vince in casa con un rotondo 3-0. Tre gol nati da episodi ci costringono ad un’altra sconfitta. Servirà rialzare la testa presto, per non complicare il cammino salvezza” rilevano i dirigenti del club saronnese. La stagione, d’altra parte, è solo agli inizi e per i saronnesi non mancheranno le occasioni di riscatto.

(foto: Lokomotiv Saronno in azione di gioco in occasione di un precedente incontro stagionale)

