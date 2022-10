x x

CARONNO PERTUSELLA – Momenti agitati la scorsa notte in centro a Caronno Pertusella dove non è passato inosservato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri e di una ambulanza nei pressi dell’incrocio semaforico di corso della Vittoria. Il tutto a fronte di una chiamata al 118 che, alle 22.30, segnalava una concitata lite.

Un uomo di 35 anni ha avuto bisogno di cure mediche: è stato medicato direttamente sul posto dal personale di una autolettiga della Croce azzurra caronnese. I militari dell’Arma, della Compagnia di Saronno, hanno avviato accetamenti per chiarire i contorni dell’accaduto ed eventuali responsabilità. Quanto successo è dunque adesso al vaglio dei tutori dell’ordine.

