x x

SARONNO – Hanno scelto la linea urbana che passasse accanto alla loro meta, si sono informate sugli orari del servizio ma non si sarebbero mai aspettate di trovarsi appiedate con una trentina di bimbi della scuola materna.

Il riferimento va alle maestre di un asilo saronnese che ieri si sono trovate appiedate dal mancato passaggio del bus urbano dalla fermata di via Miola. “Ci siamo attivate negli ultimi giorni – spiegano le insegnanti – abbiamo fatto le verifiche del caso e siamo rimaste senza parole quando il bus non è passato”. Dopo un attesa di 40 minuti le maestre hanno deciso di portare i bimbi alla meta a piedi. Una lunga camminata per andare a vedere lo spettacolo di Halloween che ha stancato non poco i piccoli.

“Siamo rimaste davvero deluse un po’ arrabbiate perchè non c’era nessun avviso che ci potesse aiutare a gestire per tempo il disservizio – concludono – E meno male che l’organizzazione dello spettacolo ci ha garantito la collaborazione necessaria per arrivare a piedi”.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn