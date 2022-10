x x

SARONNO – Damiano Marangoni ed il gruppo di Strade pulite in azione in via Varese a Saronno: “Ottimo lavoro ieri pomeriggio a Saronno. I sei pionieri volontari, nella prima uscita in città si sono occupati della zona intorno alle Poste di via Varese, parcheggio compreso” fa sapere Damiano , che da tempo si occupa di ripulire aree pubbliche nel Varesotto; un’attività da volontario spesso affiancata da cittadini che si rendono disponibili per dare una mano, come a Saronno.

Damiano nei giorni scorsi si era occupato delle pulizie dell’area attorno alla chiesa di San Francesco, ed aveva lanciato un appello per allestire un gruppo di volontari disponibili a compiere periodiche pulizie in città.

Ampio “bottino”

“Abbiamo riempito un sacco di indifferenziata con moltissimi mozziconi e piccole carte, un sacco di plastica e due sacchetti di bottiglie di vetro, recuperato anche due mazzi di chiavi e… una bottiglia di Lambrusco ancora da aprire – riepilogano da Strade pulite – Grazie e complimenti a Paola, Fortunato, Antonio, Andrea, Alessandro e Damiano”. E’ solo l’inizio, i volontari presto torneranno in azione in strade e piazze saronnesi.

(foto:alcuni momenti della pulizia ed i volontari)

29102022