x x

CARONNO PERTUSELLA – Lo scorso fine settimana ha regalato sorrisi ai ragazzi del vivaio della Caronnese. Gli Allievi hanno ottenuto una vittoria sul campo di Saronno, i Giovanissimi hanno calato il poker sulla Faloppiese. Successo a tavolino per i 2009, mentre alle porte c’è già un weekend da vivere.



La Juniores soffre di pareggite

L’Alcione si dimostra più forte e, a Caronno Pertusella, fa capire perché è capolista imbattuta in questa prima parte di stagione. 0-3 in favore degli rOrange, per i ragazzi di Alessandro Munari ora la trasferta a Gorgonzola. La Giana Erminio, sulla carta, è avversario con cui ce la si può giocare.



Vittoria a Saronno, primato consolidato

Vittoria a Saronno, sul campo dell’Amor Sportiva, e primato in classifica consolidato per gli Allievi 2006. 0-4 il risultato al termine di una gara dominata dai nostri ragazzi. Il testacoda non regala sorprese, due gol per tempo lanciano i rossoblù. Banfi e Alongi spianano la strada nel primo tempo, Maggioni ed Essahli (con doppio assist di Inviti) chiudono la pratica nella ripresa. Domenica sfida casalinga contro l’Ardor Lazzate, terza forza del campionato.



Punticino a Mariano Comense

Dopo la sconfitta casalinga contro il Lombardia 1 e un momento non tanto semplice, ecco il punticino di Mariano Comense che può dare fiducia ai 2007 della Caronnese. 1-1 il punteggio finale, domenica sfida casalinga contro il Centro Schiaffino.



Poker nel segno di Cecco

Pronto riscatto per i Giovanissimi 2008 della Caronnese che, dopo la sconfitta con la Baranzatese, calano il poker (4-1) sulla Faloppiese. Grande protagonista Cecco, autore di 3 reti. Primo tempo chiuso in parità, poi si scatena l’uragano rossoblù. Saccardi crea, Cecco segna, nel finale anche il gol di Suigo per rendere ancor più bella la giornata. Domenica sfida a Cantù sul campo del Castello, per continuare a restare vivi all’interno della zona playoff.



Under 14 a tavolino

Vittoria a tavolino per i Giovanissimi provinciali della Caronnese, il San Marco non si presenta e sarà 3-0 per i rossoblù. Che domenica torneranno a giocare e divertirsi sul campo, protagonisti sul campo del Torino Club.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

29102022