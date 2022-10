x x

SARONNO – Grande attenzione e voglia di contribuire a Saronno per l’attività avviata da Damiano Marangoni noto nell’intera provincia di Varese e non solo per il suoi interventi di pulizia in solidaria.

Sabato mattina il volontario ha fatto il suo debutto nella città degli amaretti con un intervento di pulizia mirato tra piazza San Francesco, via Diaz e piazza Cadorna ed ha subito attirato l’attenzione e gli apprezzamenti dei saronnesi. L’idea era quella di creare nel lungo periodo una squadra che operasse nella città di Saronno ed invece sono bastate poche ore per concretizzare il primo team.

“Già nel fine settimana – spiega Marangoni – anche grazie al passaparola creato dall’articolo de ilSaronno sono arrivate le prime adesioni e con le prime 3 abbiamo creato la prima squadra che si metterà all’opera venerdì al quartiere Matteotti nella zona dell’ufficio postale di via Varese”.

Per chi fosse interessato a contribuire alla pulizia della città è possibile rispondere al questionario online disponibile a qs link.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn