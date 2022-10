x x

ERBA- Nella 9′ giornata del campionato di Prima Categoria, nel Girone B, il Ceriano Laghetto è ospite dell’Albavilla, in un match a senso unico che la squadra di Mister Motta ha portato a casa vincendo per 4 a 0.



Nel primo tempo il Ceriano parte forte, spingendosi subito in attacco alla ricerca del vantaggio, il quale arriva al 15′ con la rete di Gobbo. Ci mette poco a raddoppiare, infatti dopo soli 3 minuti Di Mauro trova il goal non lasciando scampo al portiere avversario Giraldi. Alla mezz’ora di gioco arriva il terzo goal della squadra di Motta con il numero 10 Corti.

Nella seconda frazione del match arriva anche l’ultima rete della gara con Marone su rigore. L’Albavilla prova a dare segnali di vita, ma sono troppo timidi per far male alla difesa ospite.



Con questa grande vittoria il Ceriano Laghetto sale in 3′ posizione sfruttando la sconfitta del Luisago, rimanendo a -4 dalle capolista Ardita Cittadella e Bovisio Masciago. L’Albavilla, invece, rimane in ultima posizione con soli 2 punti conquistati in 9 gare.



Albavilla-Ceriano Laghetto 0-4

ALBAVILLA: Giraldi, Dartizio, Ferraro, Bonifazio, Barzaghi, Riva, Stucchi, pozzetti, Garofoli, Mesiti, Nava. A disp: Frigerio, Caliolo, Barbato, Gueye, Lazzarin, Laddaga, Muto, Molteni.

All. Molteni.

CERIANO LAGHETTO: Malventi, Buraschi, Degiorgi, Meroni, Di Mauro, De Boni, Gobbo, Maringoni, Marone, Corti, Cossa. A disp: Arrivabeni, Pascale, Menegon, Galliani, Giacumbo, Vismara, Pepe, Ippolito, Troiano.

All. Motta.