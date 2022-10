x x

SARONNO – Sono stati una settantina i partecipanti alla prima Valle Olona Pink walk che si è tenuta lo scorso 28 ottobre all’interno dell’ospedale di piazzale Borella. L’iniziativa organizzata dall’unità operativa di oncologica in collaborazione con Lilt in occasione del mese di prevenzione ottobre rosa. A dare un contributo anche la Saronno point. Con talloncini rosa, grande entusiasmo e guidati da due personal trainer tramite cuffie da silent disco i partecipanti (pazienti, medici e infermieri) hanno percorso un cerchio all’interno dell’area del parco dell’ospedale.

“Grazie, grazie e ancora grazie a chi ha partecipato, a chi ha organizzato e a chi ci ha permesso che si potesse realizzare – il commento dell’Asst Valle Olona – Quante persone, quanti sorrisi, quante storie, quanti sguardi: momenti che rimarranno impressi in ognuno di noi. Non vediamo l’ora di organizzare la prossima edizione!”.

