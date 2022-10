x x

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dei Pier Angela Vanzulli che dà voce ed emozione al ritrovo degli studenti della quinda D del 1974.

“Scuola Clerici, Classe quinta D, era il 1974, Maestro Grigoletti Eugenio.

Pochi dati che ai più non dicono molto, invece a noi che eravamo “quella Classe, la quinta D”, dicono tantissimo.

Ci riportano a momenti belli, di grande amicizia, di condivisione, di scherzi, ma anche di preoccupazioni, quelle che potevano avere dei bambini che, diciamocelo, preferivano il gioco ai compiti.

Passano i decenni, ma è sempre così.

Voci squillanti che si rincorrevano lungo i corridoi, risate allegre, il nostro era ancora il tempo dei giochi per strada, del ruba bandiera, della Polaroid Instant 10 .

Poi i ricordi diventano malinconia rivedendo i volti dei nostri genitori che ci aspettavano a casa, pensando ai nonni che ci davano la mancetta la domenica per le caramelle in oratorio.

Quanti visi, come dimenticare Adalgisa Borghi, la nostra prima maestra, che lasciò tutti troppo presto per un incidente in auto. O Davide Ametrano, caro ragazzo, buono come il pane, anche a lui fu negata la giovinezza da un tragico incidente. E che dire della dolce e delicata Giuseppina Gimmelli, anche lei nostra cara compagna di banco, persa troppo presto.

Ed ecco che in pochi dati anonimi è racchiusa la storia di così tante vite.

Grazie all’idea di Lorena Volonteri è stata organizzata la cena della classe 5D a cui è stato invitato come guest star il maestro Eugenio Grigoletti.

Sabato 22 ottobre dopo più di 50 anni ci siamo ritrovati tutti insieme ed è stato un momento denso di emozioni, risa e qualche lacrimuccia. Con il Signor Maestro abbiamo rivissuto un tempo passato, sopito, ma mai dimenticato, il tempo della nostra spensierata giovinezza, il tempo in cui si poteva sperare che tutto sarebbe stato possibile.

Giovedì, 20 ottobre, abbiamo ricordato anche Giuseppina e Davide portando dei fiori dove loro riposano in pace da troppi anni.

Tornando al nostro caro maestro, anche per lui c’è stata una sorpresa. Un doveroso pensiero per chi ci ha insegnato non solo i tempi dei verbi o i segreti della matematica, ma, come facevano i nostri genitori, ci ha indicato la via per crescere nel rispetto dell’altro, con valori saldi e profondi. Viva la quinta D, viva la nostra Classe.”

