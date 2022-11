x x

ORIGGIO – Lo stabilimento alla periferia cittadino è conosciuto da tutti nel saronnese: un’eccellenza della farmaceutica da cinquant’anni dove oggi si prodoce per tutto il mondo. Lo stabilimento Sanofi di Origgio è uno stabilimento tecnologicamente avanzato dedicato alla produzione di alcuni marchi chiave della gamma Consumer Healthcare Sanofi: Enterogermina in tutte le sue forme e presentazioni, Maalox sospensione nelle sue diverse presentazioni (stickpack, bottiglie di vetro e plastica), Bisolvon e Mucosolvan in forma liquida, destinati a più di 50 mercati, in tutto il mondo.

Nel 2021 lo stabilimento ha prodotto circa 50 milioni di pezzi di cui 37 milioni di Enterogermina e circa 13 milioni di Maalox ed altri prodotti liquidi, nonostante il forte rallentamento subìto dal settore dell’automedicazione a seguito della pandemia. Lo stabilimento si estende su una superficie di 166mila mq e impiega 300 persone altamente qualificate.

Importanti prospettive di crescita

Entro il 2025 lo stabilimento ha l’ambizione di raddoppiare la propria capacità produttiva rispetto agli anni precedenti alla pandemia, ampliando il suo coinvolgimento nella produzione di altri top brand del portafoglio Consumer Healthcare di Sanofi. Nel 2021, grazie a 9,5 milioni di investimento, ne è fortemente potenziata l’automazione industriale e l’eccellenza produttiva.

I progetti per lo sviluppo di nuovi prodotti

Negli ultimi anni, nell’ambito del progetto Probiotikà, è stato creato un accelerator center dedicato all’innovazione e allo sviluppo di nuove formulazioni probiotiche e nutraceutiche per il trattamento di malattie correlate alla sindrome dell’intestino irritabile, all’invecchiamento attivo e al benessere della persona. Sono diversi i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in corso, in collaborazione con il MUR o sostenuti dal MISE e dalla Regione Lombardia.

L’attenzione per la qualità, la salute, la sicurezza e l’ambiente

Il sistema di gestione HSE (Health, Safety, Environment) e Qualità dello stabilimento è conforme ai più alti standard internazionali. È certificato ISO 45001 per la salute e la sicurezza, ISO 9001 per la gestione della qualità, ISO 50001 per i sistemi di gestione dell’energia e ISO 22000 per la sicurezza e l’igiene alimentare (certificazione necessaria per l’esportazione di Enterogermina® in alcuni mercati). Lo stabilimento ha definito una Roadmap di sostenibilità ambientale che definisce il Life Cycle Assessment dei principali marchi prodotti così da ridurne l’impatto ambientale del 5% l’anno in termini di emissioni di CO 2 . Nel 2021 lo stabilimento ha ridotto le sue emissioni in atmosfera di 227 tonnellate di CO 2 per un risparmio energetico complessivo di 369mila euro rispetto all’anno precedente.

Sanofi

Siamo un’azienda della salute, innovativa e globale. È la nostra ragion d’essere a guidarci in ciò che facciamo: sfidare i confini della scienza per migliorare la vita delle persone. In circa 100 Paesi al mondo, siamo impegnati per trasformare la pratica della medicina, l’impossibile in possibile. Lavoriamo per portare opzioni di trattamento potenzialmente in grado di imprimere un cambiamento nella vita dei pazienti e fornire vaccini che proteggano e salvino la vita a milioni di persone in tutto il mondo, mettendo la sostenibilità e la responsabilità sociale al centro delle nostre ambizioni.

