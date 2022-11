x x

SARONNO – Furti al cimitero maggiore di via Milano a Saronno: non è una novità, stavolta è stata presa di mira una tomba. I ladrucoli si sono evidentemente improvvisati giardinieri, perchè hanno letteralmente rimosso non i fiori, ma direttamente le piantine che si trovava al centro della tomba, nella terra. Nessuno ha visto niente, difficile che si riesca a risalire ai responsabili dell’accaduto ma della vicenda si parla molto anche sui social, dove è comparsa anche una immagine della tomba presa di mira (ne pubblichiamo un particolare).

E la richiesta di molti cittadini è quella di un intervento dell’Amministrazione civica, magari per seguire l’esempio di altri Comuni anche della zona, che hanno incluso il campo santo nelle aree “coperte” dalla videosorveglianza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

01112022