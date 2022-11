x x

GERENZANO – Aveva abbandonato rifiuti indifferenziati, è stato scoperto e multato della polizia locale: è successo a Gerenzano. Da qualche tempo quacuno scaricava immondizia in via Berra, nella zona vicina all’incrocio con via Clerici dove questo genere di problematiche non è una novità. Per questo motivo la vigilanza urbana, con il personale di Amsa che si occupa della nettezza urbana, ha avviato accertamenti.

Sono stati, letteralmente, aperti i sacchi ed è stato esaminato il contenuto: tramite alcuni elementi, è stato possibili risalire a chi quella spazzatura l’aveva “prodotta”. Immonidizia domestica, non suddivisa come impongono le regole della raccolta differenziata e che, evidentemente, qualcuno trovava più comodo gettare nel sacchetto alla rinfusa e poi sparazzarsene lasciando il tutto in via Berra. L’interessa ha ricevuto due sanzioni amministrative da 50 euro.

L’immondizia è stata recuperata e sarà smaltita correttamente.

02112022