SARONNO – Singolare incidente nel market di piazza Libertà dove nel tardo pomeriggio di ieri sono accorse due ambulanze e la polizia locale, per una “doppia” caduta sulle scale. Per le donne interessate, per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.

Furti al cimitero maggiore di via Milano a Saronno: non è una novità, stavolta è stata presa di mira una tomba. I ladrucoli si sono evidentemente improvvisati giardinieri, perchè hanno letteralmente rimosso non i fiori, ma direttamente le piantine che si trovava al centro della tomba, nella terra.

Si chiamano Sonia e Lollo e sono i due gattini che Enpa ha salvato nel pomeriggio di ieri lunedì 31 ottobre in piazza De Gasperi. I volontari hanno ricostruito la triste e difficile storia dei due mici e dei loro fratellini che non ce l’hanno fatta. Probabilmente qualcuno che voleva disfarsi di 4 cuccioli di gatto li ha lasciati in un trasportino nella zona dove le gattare si occupano della storica colonia che abita nel centro di Saronno.

Sessant’anni di vita per il primo Lions Club nato a Saronno oggi divenuto Lions Club Saronno Host Solidalia, guardandolo da vicino non si direbbe che siano passati tutti questi anni.

A Gerenzano hanno preferito “La notte dei santi” ad Halloween: in oratorio nessuna festa “macabra”. Si è deciso di andare controcorrente e di fare proprio il messaggio della Pastorale giovanile.

