x x

SARONNO – Sono due gli automobilisti che ieri pur di posteggiare davanti al cimitero di via Milano hanno utilizzato gli stalli disabili pur non essendo autorizzati.

La loro infrazione non è passata inosservata tanto che igli agenti della polizia locale del comando di piazza Repubblica impegnati nel servizio di viabilità intorno al cimitero cittadino sono intervenuti con una sanzione.

Per chi parcheggia sullo stallo disabili senza autorizzazione, quindi privando di un posto chi ne ha realmente bisogno, è prevista una multa da 165 euro con la decurtazione di 4 punti patente. Se dovessero pagare il verbale entro i primi 5 giorni gli automobilisti furbetti avrebbero una riduzione della sanzione a 115,50 giorni. Resta però invariata la decurtazione dei punti patente.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn