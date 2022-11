x x

CARONNO PERTUSELLA – Qualche residente malgrado le tapparelle abbassate e le finestre chiuse ha sentito il botto e si è svegliato. Del resto difficile non sentire la vetrina che cade perchè “speronata” da un furgone.

E’ quello che racconta l’immagine che si sono trovati davanti i residenti di corso della Vittoria dove stamattina dopo le 4 è stata presa di mira la sede della Credit Agricole. I malviventi sicuramente ad agire sono state più persone hanno sfondato la vetrina dell’istituto di credito dove si trova il bancomat. Non solo. Il mezzo, un furgone modificato ad hoc per il colpo, e quel che resta del bancomat sono stati abbandonati a poca distanza davanti al comune.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno a partire da quelli della stazione di Caronno Pertusella. Una gran mobilitazione di pattuglie intervenute sul posto in pochi minuti dopo il colpo. Diversi i caronnesi che si sono svegliati e hanno seguito le operazioni di militari dopo il colpo. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore. Presente anche una pattuglia della SicurItalia che ha presidiato l’istituto di credito fino alla sistemazione della vetrata.

