VARESE – Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 5 gennaio e mercoledì 4 gennaio: tutti in calo i numeri dei nuovi contagi se comparati alla setitmana precedente, anche nelle province di Varese, Como e Monza Brianza che la scorsa setitmana erano invece apparse in controtendenza.

Milano: 586 di cui 218 a Milano città (la scorsa settimana rispettivamente 892 e 329);

Bergamo: 139 (199);

Brescia: 297 (381);

Como: 106 (171);

Cremona: 70 (147);

Lecco: 64 (80);

Lodi: 62 (85);

Mantova: 108 (193);

Monza e Brianza: 201 (272);

Pavia: 99 (165);

Sondrio: 25 (28);

Varese: 175 (250).

“In linea con quanto stabilito e reso noto dal ministero della Salute comunichiamo i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 5 gennaio 2023”. Lo si legge in una nota dell’ente regionale. I numeri dei nuovi contagi anche questa settimana appaiono in lieve calo (in Lombardia sono stati registrati 16.033 nuovi casi), confermando il trend di questa prima parte di inverno. Ma aumenta ancora il numero settimanale dei decessi: negli ultimi giorni 234 persone, erano state 199 nella settimana precedente.

06012023