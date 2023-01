x x

SARONNO – Il vandalismo è stato probabilmente messo a segno, secondo le segnalazioni, nella notte tra martedì 3 e giovedì 4 gennaio. Armato di un grosso sasso qualcuno ha danneggiato la vetrata del condominio Europa di piazza De Gasperi nel cuore del centro storico di Saronno.

Un danno ben visibile il cui costo di riparazione dovrà essere sostenuto dai condomini a meno che, magari con le immagini della videosorveglianza, non si arrivi ad identificare l’augore del vandalismo.

Si tratta della quarta vetrina presa di mira nel periodo natalizio a Saronno. Prima ci sono state quelle di due istituti di credito, Banca Sella e la Bnl, e poi quella della posta di via Varese.

Al momento non è ancora stato chiarito se c’è un collegamento, e quale possa essere, tra i diversi episodi ma certo molti elementi (dall’uso di sassi al tipo di blitz) fanno pensare ad un unico autore. Al momento i danni non sono ancora stati riparati ma sono state presentati diverse denunce alle forze dell’ordine.

