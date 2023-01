x x

SARONNO – In Lombardia e nelle province locali si assiste ad un generalizzato calo del numero di nuovi casi di positività al coronavirus ma in ambito locale non mancano realtà – come Saronno, Tradate o Limbiate – dove si va controcorrente.

Ecco il riepilogo in alcune delle località della zona, tra parentesi il numero di casi in più rispetto alla settimana precedente, e quella prima ancora.

Varesotto

Saronno: 15.636 (+51: settimana prima 50);

Tradate: 7.656 (+31; 18);

Caronno Pertusella: 8.507 (+27; 31);

Origgio: 3.785 (+20; 22);

Varese: 32.427 (+106; 110);

Gornate Olona 1.014 (+2; 1).

Vedano Olona 3.416

Comasco:

Lomazzo: 4.256 (+13; 11).

Groane e Brianza:

Cesano Maderno: 16.513 (+52; 42);

Limbiate: 14.669 (+60; 60);

Lazzate: 3.423 (+12; 3);

Monza: 50.826 (+187; 183);

Desio: 17.627 (+84; 57).

Mentre anche nelle province di Varese, Como e Monza Brianza che la scorsa settimana erano invece apparse in controtendenza.

In ambito regionale, i numeri dei nuovi contagi anche questa settimana appaiono in lieve calo (in Lombardia sono stati registrati 16.033 nuovi casi), confermando il trend di questa prima parte di inverno. Ma aumenta ancora il numero settimanale dei decessi: negli ultimi giorni 234 persone, erano state 199 nella settimana precedente.

07012023