SARONNO – Volpe morta alla periferia di Saronno: sono stati i bracconieri? Era già successo in passato, che addirittura venissero piazzate delle trappole per questi animali, c’erano stati anche interventi dei carabinieri. In questo caso la segnalazione è dell’altro giorno e viene dalla periferia nord di Saronno, dalle residue aree agricole che si trovano al confine con Rovello Porro. E’ stato un cittadino a notare la volpe, un esemplare adulto, morta ai margini di un sentire sterrato, parallelo a viale Prealpi. Ci è ripassato un paio di ore dopo con l’intento di realizzare qualche foto per testimoniare la presenza dell’animale, ma la carcassa non c’era più.

Non presentava, all’apparenza, ferite ma la sua sparizione fa pensare all’opera di qualcuno che l’ha uccisa e poi l’ha portata via. In zona le volpi, che anno fa erano completamente scomparse, stanno diventando una presenza abituale, e d’altra parte si tratta di una specie che anche altrove si è adattata a vivere in un ambiente urbanizzato. Di solito, il loro principale nemico è rappresentato dalle auto, la maggior parte muore perchè investita da veicoli. Ma in questo caso i fatto sono avvenuto in un luogo dove le auto non passano.

(foto: una volpe morta trovata nel Saronnese)

08012023