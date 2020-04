UBOLDO – Bracconieri nell’urbanizzato, trafficato, affollato Saronnese? Sempra incredibile eppure è così: è stato un cittadino ad informare i carabinieri, che hanno avviato accertamenti, dopo il ritrovamento di una trappola per volpi, che era stata lasciata nel Parco dei Mughetti, sul terrtorio di Uboldo, nella zona boschiva. Una sorta di gabbia coperta da un telo mimetico, per non farla vedere a chi abita in zona e per non suscitare allarme fra gli animali, messa lì appunto per catturare qualcuna delle volpi che, timidamente, da qualche tempo sono ricomparse da queste parti.

La trappola è stata comunque notata, sono stati informati i carabinieri ed è stata smantellata. Sono adesso in fase di svolgimento le indagini Sempre da quelle parti due anni fa era stata trovata una volpa morta, alla quale era stata tagliata la coda.

(foto: una immagine della trappola per volpi posizionata dai bracconieri nel Parco dei Mughetti ad Uboldo)

19042020