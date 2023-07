x x

VENEGONO SUPERIORE – Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Saronno sull’inquietante episodio avvenuto nei boschi alla periferia di Venegono Superiore, dove un giovane motociclista ha rischiato grosso.

Domenica nel tardo pomeriggio quattro motociclisti del Moto club Abbiate Guazzone stavano percorrendo la strada sterrata fra Venegono Inferiore e Gornate Olona, obiettivo quello di esere un sopralluogo in vista di una manifestazione dedicata alle enduro che si terrà in autunno. Il 37enne che guidava il gruppo ad un certo punto è finito contro il cavo legato a due alberi: se non fosse andato molto lentamente, a 30 all’ora, sarebbe stato decapitato. Invece se l’è cavata con una brutta ferita al collo. Sono stati gli altri motociclisti a liberarlo, quindi il trasferimento all’ospedale di Busto Arsizio. Ha riportato una ferita al collo ed anche la frattura di una costola.

Ma di cosa si trattava esattamente? Di una trappola dei bracconieri? O era rivolta a chi passa da quelle parti in moto, bici o anche per fare una corsetta?

(foto: carabinieri nel bosco per un sopralluogo)

12072023