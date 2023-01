x x

SARONNO – Traguardo delle 175 mila e 600 vaccinazioni all’hub vaccinale anti-covid di via Parini a Saronno che ha ripreso a funzionare nei giorni scorsi dopo un breve stop per le festività natalizie e di fine anno. E’ rimasto aperto anche ieri pomeriggio ed il personale sarà presente sabato dalle 9 alle 13. Come sempre, per accedere è necessario prenotarsi sul portale di Regione Lombardia.

A Saronno negli ultimi giorni si è registrato un deciso calo dei nuovi casi positivi al coronavirus, mentre le rsa – le case di riposo – sono tutte covid-free.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

