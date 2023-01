x x

SARONNO – Dal 11 al 18 gennaio un’ampia scelta di film nei cinema Silvio Pellico e Nuovo Cinema Prealpi.

Al NUOVO CINEMA PREALPI prosegue con grande successo il film italiano più visto nel weekend dell’Epifania:

TRE DI TROPPO classificato come primo film italiano al box office del 2023. Non perdere la divertente commedia sulla famiglia per tutta la famiglia, diretta e interpretata da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele.

Venerdì 13 ore 21.00

Sabato 14 ore 17.30 – 21.00

Domenica 15 ore 15.30 – 21.00

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM: Mercoledì 11 ore 15.30 – 21.00 – LOVE LIFE di Kôji Fukada, una storia di emancipazione e ricerca di sé. Mercoledì 18 ore 15.30 – 21.00 – DON’T WORRY DARLING di Olivia Wilde, thriller psicologico con Harry Styles e la magnifica Florence Pugh.

Appuntamento con la rassegna OPERA AL CINEMA: Giovedì 19 ore 20.15 in Diretta da Royal Opera House di Londra, COME L’ACQUA PER IL CIOCCOLATO una produzione acclamata dalla critica, coreografata da Christopher Wheeldon e ispirata all’accattivante romanzo omonimo di Laura Esquivel.

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista i tuoi biglietti qui.

Al CINEMA SILVIO PELLICO dal 14 al 16 gennaio da non perdere il film candidato agli Oscar 2023 e al Golden Globe come Miglior Film Internazionale e vincitore del Gran Prix della Giuria al Festival di Cannes: CLOSE di Lukas Dhont.

Da venerdì 13 a domenica 15 continua a grande richiesta AVATAR: La Via dell’Acqua, con la spettacolarità del frame rate elevato HFR a 48 fps in 2D & 3D attivo Xpand. Acquista in prevendita con la promozione speciale 3D a prezzo ridotto di soli 8€ senza nessun costo aggiuntivo per gli occhiali.

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM: LOVE LIFE di Kôji Fukada – Giovedì 12 ore 15.30 – 21.00 DON’T WORRY DARLING di Olivia Wilde – Martedì 17 ore 20.45 con animatore & Giovedì 19 ore 15.30 – 21.00

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista ora qui.

Scopri tutta la programmazione e acquista i biglietti su www.cinemasaronno.it

Ai primi due lettori che inoltreranno questo articolo via mail all’indirizzo [email protected] subito in omaggio un ingresso al cinema*! Qui il regolamento

*Con la partecipazione si autorizza l’iscrizione alla newsletter del cinema.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria