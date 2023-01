x x

ROVELLO PORRO – Da Lura ambiente a Como Acqua: la gestione della rete idrica è dal 1 gennaio passato al nuovo ente e già si registrano le prime lamentele. Il dibattito sui social, dove un cittadino racconta della sua “disavventura: “Per parlare con un operatore al telefono ho dovuto aspettare 25 minuti, il tutto per sentirmi dire che per compiere una correzione si deve seguire una lunga burocrazia. Allora ho chiesto un appuntamento: lo sportello più vicino è a Lurate Caccivio, a 20 chilometri da qui”. Mentre prima il riferimento, con Lura ambiente, erano gli uffici di Caronno Pertusella, decisamente dietro l’angolo, ed al centralino non c’erano attese o risponditori automatici.

Da parte dei cittadini la richiesta è che il Comune chieda l’apertura di uno sportello decentrato nella bassa comasca, magari direttamente in Municipio.

(foto: il Palazzo comunale di Rovello Porro. I cittadini vorrebbero che fosse aperto anche uno sportello di Como Acqua)

11012023