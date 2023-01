x x

LIMBIATE – Una lite famigliare tanto concitata, che i carabinieri hanno bloccato la strada: è adesso al vaglio delle forze dell’ordine la posizione di un ragazzo di 22 anni che ha dato in escandescenze, dando vita ad una lite famigliare dai toni particolarmente “caldi”, ce l’aveva soprattutto contro la madre. I militari dell’Arma, accorsi sul posto a Pinzano in via 25 aprile, hanno preferito deviare il traffico da e per Senago.

Ci sono volute – i fatto sono del pomeriggio dell’altro giorno – ben quattro ore per riportare la calma: alla fine il giovane è stato trasportato in ospedale a Desio per accertamenti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

11012023