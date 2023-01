x x

SARONNO – Bivacchi sulle scale della chiesa Prepositurale, “è ora di finirla!” Parola dei fedeli che frequentano la San Pietro e Paolo e dei cittadini che spesso si trovano a passare lì davanti nella centralissima piazza Libertà. “Fanno addirittura pipì sui muri della chiesa, lato via Roma, e lasciano davanti all’ingresso bottiglie di birra e lattine vuote” assicurano i cittadini.

I bivacchi avvengono di sera e la notte. Con i rifiuti che anzichè nei cestini, che pur ci sono, finiscono anche nella fontana (spenta da anni) che si trova ai margini della piazza: la richiesta dei saronnesi è di maggiori controlli per fare sloggiare chi si siede sui gradini, e multarli se sporcano.

(foto archivio: polizia locale in piazza Libertà)

