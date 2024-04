Cronaca

SARONNO – Due casi di intossicazione etilica in centro a Saronno: parte male il fine settimana, quando gli episodi di questo genere sono più frequenti. Per quanto concerne la città degli amaretti, ieri sera su segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato una persona in difficoltà, l’ambulanza della Croce rossa saronnese è accorsa in via I maggio dove ha prestato soccorso ad un uomo che stava male ed al quale, erano le 20.30, è stata diagnosticata una intossicazione etilica; è stato traspoirtato all’ospedale cittadino dove si è ripreso.

L’altro giorno alle 22.30 sempre in via I maggio un altro caso, di un 48enne. Sempre in intossicazione etilica, e trasporto all’ospedale di piazza Borella, dove è stato dichiarato fuori pericolo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

20042024