SARONNO – E’ stata ritrovata la giovane studentessa di una scuola saronnese dela quale si erano perse le tracce dopo che non si era presentata in classe. La mamma aveva lanciato un appello sui social. La stava cercando anche “Chi l’ha visto?”

Grande allarme in corso Italia per la 79enne morsa da un cane di grossa taglia. L’allarme è scattato poco dopo le 9,30 quando è arrivata la chiamata ad Areu la centrale operativa che coordina gli interventi sanitari a livello regionale.

Viaggio da incubo per i pendolari sul treno 70 di Trenord, quello diretto a Milano Cadorna percorrendo il tracciato che da Laveno tocca le stazioni di Varese, Tradate e Saronno: a bordo c’era anche una persona, volto già ben noto a molti utenti abituali di quella tratta ferroviaria e che sarebbe alle prese con problemi di tossocodipendenza, che praticamente lungo tutto il viaggio durato un’ora ha molestato verbalmente i presenti, chiedendo insistentemente del denaro.

