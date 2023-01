x x

SARONNO – E’ arrivato poco dopo le 22 di oggi, 11 gennaio,l’annuncio ritrovamento di Maria Teresa Porro, 19enne di Tradate scomparsa ieri mattina. I genitori l’aveva accompagnata a scuola, in via San Giuseppe a Saronno, ma in classe non era mai arrivata.

Non aveva risposto neanche alle telefonate dei genitori che nel pomeriggio di oggi hanno lanciato diversi appelli sui social dopo aver presentato denuncia ai carabinieri e mobilitando tutte le forze dell’ordine. Stasera alla trasmissione “Chi l’ha visto” un ulteriore appello: “Ti stiamo aspettando tutti a braccia aperte. Per favore, chiamaci”.

Un’ora dopo la notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai compagni di scuola, ai conoscenti, ai familiari ma soprattutto ai genitori.

