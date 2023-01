x x

LAZZATE – Era a piedi in Pedemontana ed è stato investito: grande mobilitazione dei mezzi di soccorso, questo pomeriggio, nel tratto dell’autostrada compreso fra Bregnano-Lazzate e Lentate sul Seveso: l’emergenza è scattata alle 17, sul posto oltre alla polizia stradale sono accorse due ambulanze ed è arrivato anche l’elisoccorso.

Il ferito, un ragazzo di poco più di vent’anni, stato infine trasferito con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese e risulta in gravi condizioni. Gli agenti della polstrada stanno cercando di chiarire con precisione l’accaduto ed in particolare se il ragazzo, che era a piedi, sia stato investito dopo essere sceso dalla propria vettura in avaria.

(foto archivio)

