LAZZATE – Grave incidente sul lavoro oggi a Lazzate, un operaio è caduto da un trabattello, restando seriamente ferito. E’ successo alle 14.35 in un capannone artigiano di via Libertà: sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce rossa ed è arrivata l’automedica da Como ma visto le condizioni del paziente, un uomo di 54 anni, è stato richiesto anche il supporto dell’elisoccorso, arrivato da Milano. Proprio con l’elicottero il cinquantaquattrenne è stato infine trasferito al San Raffaele, ospedale milanese. Al momento del trasporto al nosocomio le sue condizioni sono apparse piuttosto serie.

Nel capannone l’operaio stava compiendo dei lavori, su una impalcatura.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale di Lazzate, che ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica di quel che è successo.

23022022