LAZZATE – Elisoccorso in azione a Lazzate, dove è intervenuto alle 11.30 odierne assieme ad una ambulanza ed ai carabinieri per un malore a scuola, nel complesso di via Trento e Trieste. Sul posto anche la polizia locale.

L’allarme è stato dato dalle insegnanti e l’arrivo dell’elisoccorso non è certo passato inosservato, in tanti l’hanno udito e visto a bassa quota sopra il paese. Alla fine il velivolo è atterrato nelle vicinanze del complesso solastico: non è mancato il lieto fine, la giovane studentessa che si era sentita male, si è presto ripresa ed è stato sottoposta a tutti gli accertamenti medici del caso.

(foto archivio: elisoccorso in servizio nella vicina Brianza)

