x x

ROVELLO PORRO – SARONNO Una foto e un breve testo per racchiudere il lutto e il rammarico per la scomparsa di Paola Griselin una “colonna” del comune di Rovello Porro dove lavorava da oltre vent’anni e che a breve sarebbe andata in pensione.

La donna è morta nel fatale incidente avvenuto in via Galilei tra Saronno e Rovello. Rapida la mobilitazione dei soccorsi che però non sono serviti. Sul posto sono accorsi anche il sindaco Marco Volontè e diversi dipendenti comunali e non a caso il palazzo comunale è stato chiuso.

E online la nota con tutto il cordoglio per una dipartita difficile da accettare.

L’Amministrazione Comunale, con grande dolore, si stringe alla famiglia e ai colleghi di lavoro per la grave perdita di Paola Griselin, deceduta questa mattina investita da un’auto.

Il Comune e tutti i cittadini di Rovello hanno perso un grande riferimento. Una persona attenta, gentile, sorridente, capace di incarnare la bontà nei confronti di tutti, in particolare delle persone più in difficoltà, più fragili.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione