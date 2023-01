x x

ROVELLO PORRO – Sono ancora poche le informazioni che arrivano dai canali ufficiali sull’incidente mortale avvenuto stamattina lunedì 16 gennaio pochi minuti prima delle 8 in via Galilei a poca distanza dal confine con Saronno.

Al momento si sa che nel sinistro, investimento di una ciclista, ha perso la vita una ciclista 62enne. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno spiegato di aver visto una bicicletta accartocciata e una donna riversa sul ciglio della strada. Diverse anche le vetture ferme per prestare i primi soccorsi e allertare il numero unico delle emergenze sul posto oltre ai mezzi per il soccorso sanitario, ambulanza e elisoccorso, anche i carabinieri competenti per il territorio.

Al momento un tratto della Sp 31 è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

(seguono aggiornamenti)

(foto archivio)

