ROVELLO PORRO – Uffici comunali chiusi e grande incredulità nell’intera comunità rovellese per la scomparsa di Paola Greselin 62enne dipendente comunale vittima stamattina, lunedì 16 gennaio, di un incidente avvenuto prima delle 8 in via Galilei.

Al momento i carabinieri di Cantù stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolta la dipendente comunale che stava percorrendo l’arteria in bicicletta e una Lancia Y. Le immagini del sinistro raccontano di una bicicletta completamente piegata su se stessa e di una vettura con il parabrezza in cui è ben visibile il punto dell’impatto del corpo della ciclista finita poi a terra.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e l’elisoccorso ma non c’è stato niente da fare. La donna è porta sul posto. Grande mobilitazione delle forze dell’ordine per rilevare il sinistro. La strada Sp 31 è stata chiusa a lungo da via Donati a Saronno per permettere al personale di operare in sicurezza.

Grande cordoglio in città quando si è diffusa la notizia che la vittima era Paola Greselin dipendente comunali. Il Municipio stamattina è rimasto chiuso. Sul luogo del sinistro è accorso il sindaco di Rovello Marco Volontè e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Lattuada.

