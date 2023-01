x x

SARONNO – Attorno alle 21.30 di oggi la decisione del Comune di disporre la momentanea chiusura, stanotte, di via Cavour nel centro storico di Saronno. E‘ dove attorno alle 19 sono interventi i vigili del fuoco a seguito della segnalazione di alcuni passanti, che sentivano odore di gas. Effettivamente riscontrata anche dai pompieri che con i loro strumenti sono risaliti alla provenienza, ovvero da un tombino stradale. Sotto, probabilmente, c’è un tubo del metano che perde. Sul posto anche polizia locale e carabinieri: sono stati fatti arrivare i tecnici della compagnia del gas che hanno avviato accertamenti. Per proseguirli ed in vista degli interventi di sistemazione della rete, via Cavour è stata quindi chiusa al traffico. Ci si trova comunque all’interno della Zona a traffico limitato del centro.

Situazione tranquilla per quanto riguarda i caseggiati vicini, visto che la dispersione passa direttamente dal tombino all’aria aperta, non sono state evidenziate particolari situazioni di pericolo. La via resterà chiusa sino al completamente delle opere di sistemazione, durante la notte.

(foto: precedente intervento dei vigili del fuoco in centro per una perdita di gas)

