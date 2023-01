x x

SARONNO – E’ successo poco prima dell’una: la donna stava rientrando da un giro al mercato cittadino. In via San Giuseppe. A pochi passi dal centro di Saronno e dalle bancarelle. L’uomo l’ha spinta dentro il portone appena lei ha fatto scattare la serratura ed ha aperto la porta. Le ha strappato gli orecchini e la collana e l’ha spinta a terra.

E’ stato tutto rapidissimo. La donna è rimasta a terra mentre i vicini davano l’allarme e chiedevano aiuto. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha portato l’83enne dolorante e provata all’ospedale di Saronno. Al pronto soccorso le hanno medicato le ferite alle orecchie e sottoposta ad accertamenti per valutare le conseguenze della caduta. Rapido l’intervento dei carabinieri della compagnia di Saronno che hanno raccolto tutti gli elementi per avviare le indagini.

Sconcertata la figlia: “Non capisco come si possa scippare con una tale aggressività e cattiveria, sotto casa una donna di 83 anni ferendola al collo e alla guancia strappandogli le collane e gli orecchini, buttandola per terra ferendola a spalla braccio e ginocchio destro”. Dalla donna anche un grazie alle forze dell’ordine: “Ringrazio i carabinieri della compagnia di Saronno per essere intervenuti in modo repentino e professionale”.

