Volley, Cistellum piange la scomparsa dello storico presidente Giancarlo Rimoldi

CISLAGO – “Ci sono persone che al Consorzio Vero Volley sono di casa, e fanno parte della nostra “famiglia”. Riccardo Rimoldi è una di queste, da tanti anni, e tutti noi, con Alessandra Marzari, presidente di Vero Volley, tutti i dirigenti, collaboratori, tesserati del Consorzio non possiamo che unirci al cordoglio per la scomparsa di suo papà, Giancarlo, uomo di sport e di pallavolo, presidente anche del Cistellum Volley di Cislago”. Così i responsabili del consorzio Vero Volley, che unisce 5 società di pallavolo della Lombardia, ovvero Milano, Cernusco, Muggiò, Viscontini e Pro Victoria.

Giancarlo Rimoldi si è spento a 82 anni, lo scorso 16 gennaio: negli anni sessanta giocatore del Saronno, era stato poi presidente della Cistellum Volley.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: Giancarlo Rimoldi)

19012023