TRADATE – “Abbiamo fatto il punto della situazione sui tanti investimenti dell’Asst Sette Laghi resi possibili grazie ad investimenti regionali arrivati in questi ultimi anni grazie anche al mio impegno. Camera ibrida, robot chirurgico, terzo lotto del Del Ponte, rilancio dell’ospedale di Cuasso al Monte con il centro riabilitativo pneumologico, il completamento degli ospedali e delle case di comunità, la ristrutturazione del Galmarini di Tradate, il progetto di sviluppo della sanità di lago e i 3 milioni di euro per l’ospedale di Cittiglio. Ho ribadito il mio supporto perché tantissime sono le iniziative in cantiere e su cui c’è ancora bisogno del massimo impegno da parte della direzione aziendale e di Regione Lombardia”. Così Emanuele Monti, consigliere regionale, a margine dell’incontro con il commissario dell’Asst Sette Laghi Giuseppe Micale.

“È stata l’occasione – continua Emanuele Monti – per incontrare anche il coordinatore regionale della rete di Cittadinanzattiva Giorgio Arca per confrontarci su quanto fatto in questi cinque anni e sulle tante iniziative che Regione e associazionismo possono fare per il bene dei cittadini”.

(foto: Emanuele Monti, Giuseppe Micale, Giorgio Arca)

19012023