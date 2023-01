x x

CISLAGO – È stato terminato nella sala consigliare cislaghese il murales raffigurante l’iconica immagine di Falcone e Borsellino che si consultano e ridacchiano, questa qui in poche parole.

A pochi giorni dalla cattura del boss Matteo Messina Denaro, l’ultimazione dei lavori riguardanti il murales della sala consigliare di Cislago risuona con un’aura quasi profetica, i due magistrati infatti, simbolo della lotta alla criminalità organizzata e prototipo di ligi “Uomini dello Stato”, vigileranno simbolicamente sull’operato del consiglio comunale, come monito per la diffusione della cultura della legalità.

Il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale ringraziano l’artista che ha lavorato all’opera, il cislaghese Stefano Pomelli, che ha regalato alla Sala consigliare una grande opera, un simbolo importante della lotta alle mafie e all’omertà.

Un murales raffigurante la medesima fotografia, è presente anche al parco di Uboldo (molti cittadini tutt’ora lo ricordano più per l’esoso costo dell’opera, piuttosto che per ciò che simboleggia), il quale, sotto la scorsa amministrazione comunale è stato intitolato proprio ai due magistrati scomparsi nell’ambito delle Stragi di Mafia nel 1992.

