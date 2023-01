Rovello Porro, tra i fiori dell’aiuola davanti al Comune un ricordo di Paola Greselin

x x

ROVELLO PORRO – Davanti al Municipio di Rovello Porro è stata collocata fra i fiori dell’aiuola una croce e la fotografia di Paola Greselin, commosso ricordo della dipendente comunale scomparsa tragicamente nei giorni scorsi. E’ morta mentre si sta recando proprio in Comune, in bicicletta dove abitava, dopo lo scontro con una automobile avvenuto alla periferia rovellese.

Il funerale della 62enne si era tenuto lo scorso 19 gennaio alla chiesa di Regina Pacis in via Roma a Saronno, presenti anche le autorità rovellese e tanti cittadini di Rovello Porro che da anni la conosceva per il suo lavoro in Comune. L’incidente mortale si era verificato la mattina di lunedì 16 gennaio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

24012023